Karla kaplı ormanda drone ile geyikleri böyle görüntülediler

Doğa Fotoğrafçıları Ali Şenel, Samet Asutay ve Ömer Ahu kar yağışını fırsat bilerek Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda gün boyu arazi çalışması yaptılar. İlk gün, gün boyunca arazide iz ve geyikleri arayan ekip, ormanlık alanda uygun görçdükleri yerlere foto kapanlar kurdular. Gün sonunda uygun bir alanda ateş yakarak kurdukları kamp ile geceyi -8 derecede geçirdiler.

Fotoğrafçıların ertesi gün devam eden arazi çalışmasında kullandıkları dronelar sayesinde ekip sonunda aradıkları geyiklere ulaşmayı başardı. Kartpostallık görüntüler elde eden doğa fotoğrafçıları bölgede hala geyik popülasyonunun olmasından ve sağlıklı bireylerle karşılaşmış olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Ekip üyelerinden Ömer Ahu; "Şartlar burada gerçekten zorlu. Ama bu hayvanlara ulaşmanın en iyi yoluda her yer beyaz ve şartların herkes için zorlu olduğu anlar oluyor. Bizler de epeydir bu kar yağışı yoğunluğunu takip ediyorıduk ve uygun anı yakalayınca arazi çalışması ile bu alanları değerlendirmiş olduk. Küçük bir kaza ile dronemuzu da düşürdük ama çok geçmeden tekrar ulaştık'' dedi.

Doğa Fotoğrafçısı Ali Şenel de ‘'Bozüyük ormanlarının hem manzara hem yaban hayatı açısından nefes kesici bir habitat. Burada olmak çok güzel. Samet Asutay'ın rehberliğinde keyifli bir yaban arazi yaptık. Ve geyikleri oldukça yakından görme ve fotoğraflama şansı yakaladık'' dedi.

Alper Tüydeş