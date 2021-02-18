Karla mücadele timleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü

İstanbul'da son yılların en zorlu kış aylarından biri yaşanıyor. Ümraniye Belediyesi yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlarının olumsuz etkilenmemesi için tüm imkânlarını seferber etti. Karla mücadele timlerinin yoğun kar çalışması sonuç verdi Ümraniye'de kapalı yol kalmadı.

Yoğun kar yağışının yaşanmasından dolayı çalışmalarını aralıksız sürdüren Ümraniye Belediyesi, karla mücadele timleri şimdiye kadar 38 mahalle, 261 cadde 8 bulvar ve 2.780 sokağı bünyesinde barındırdığı 300 personeli ve 80'i aşkın donanımlı araç ile gece gündüz çalışarak Ümraniye'de yoğun kar yağışından dolayı yaşana bilecek olumsuzlukları en aza indirmek için yoğun bir çalışma yaptı.

Muharrem Çam - Abdul Samet Kaya



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