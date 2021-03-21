Karlı arazide kurda kaval dinletisi

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde temiz hava ve hafta sonunu fırsat bilen bir grup doğasever, Tatlısu Köyü istikametinden Munzur Dağlarının zirvesine doğru trekking yaptı. 1 metreyi bulan karlı yolları aşan doğaseverler, arazide yalnız başına dolaşan kurda denk geldiler. Belirli mesafeden kurdu takibe alarak görüntüleyen doğaseverler, daha sonra kaval dinletisinde bulundular.

Kavalın sesini duyan kurdun o anları kamerayla kaydedildi. Karlı arazide yükseklere doğru ilerleyen kurdun zaman zaman durup kaval sesini dinlediği gözlendi.

Kurt bir süre sonra arazide gözden kaybolarak yiyecek aramasına devam etti.

Murat Aydemir

