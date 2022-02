Karlı dağ yollarını aşan sağlık ekipleri, diyaliz hastasını hastaneye ulaştırdı

Etkili olan kar yağışı sonrasında Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Ozanlı köyünde kar nedeniyle hastaneye ve diyalize gidemeyen Hüseyin Candan, 112'yi arayarak yardım istedi. 112 Acil Sağlık ekipleri, köy yolunun kapalı olması ve dik yokuşlar nedeniyle köye paletli ambulans ile ulaştı. İlçe merkezine yaklaşık 12 kilometre olan köyde, ikamet eden Hüseyin Candan paletli ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Tedavisi biten diyaliz hastası, tekrardan alındığı ikametine bırakıldı. Zorlu kış şartlarında, tam donanımlı paletli ambulanslarla yüksek rakımlı köylere ulaşan ekipler, çalışmalarını aksatmadan vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

112 Acil Sağlık ekipleri, ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da kesintisiz saha hizmeti sunmak için soğuk hava ve tipiye rağmen her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde fedakârca görev yapan, gece gündüz demeden büyük özveri gösteren sağlık ekipleri, yüksek rakımlı köylere paletli ambulanslarla çıkarak burada yaşayan vatandaşların umudu oluyor.

Diyaliz hastası Hüseyin Candan'ın eşi Gülperi Candan sağlık ekiplerine teşekkür ederek, “Yollarımız kapalıydı. Allah razı olsun. Geldiler, Çayırlı'ya diyalize götürdüler. Devletimiz sağ olsun, var olsun” diye konuştu.

Ozanlı köyü muhtarı Hüseyin Kazım Düzgün ise, 112'yi arayarak diyaliz hastası için yardım istediklerini belirterek “Öncelikle yollarımız kapalıydı. 112'yi aradım sabahtan devlet baba yollarımızı hemen açtı. Diyaliz hastamız vardı ve acilen hastaneye gitmemiz lazımdı. Köyümüz Çayırlı'dan 11 kilometre uzaklıkta. Yollarda bayağı kar, kış, kıyamettir. Devlet baba sağ olsun hemen yardıma koştu. Allah devlete versin, devlette köylüye versin” dedi.

Tedavisi yapılan Hüseyin Candan ise konuşmasında, ”Sağ olsunlar ekipler geldiler beni aldılar. Diyalizimi oldum şimdi de beni geri götürüyorlar. Hocalarımız iyi, hemşirelerimiz iyi, doktorlarımız iyi. Allah devlete zeval vermesin” ifadelerin kullandı.

Çayırlı Entegre İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Akkaya ise “İki tane diyaliz hastamız vardı. Birisi merkezdeydi birisi de köyde. Ozanlı köyünde Hüseyin Candan isimli vatandaşımız diyalizine gelemediği için devletimizin tahsis etmiş olduğu paletli ambulansla, bize ihbar gelince, ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ozanlı köyüne gidip hastamızı alıp geldik. Hastamızın diyaliz hizmetinin aksamadan yürümesini temin ettik. Buna vesile olduğumuz için çok mutlu olduk. Biz bu vesileyle, bu hava şartlarında paletli ambulansımızı sadece diyaliz hastaları için değil, ihtiyaç olduğunda evde bakım hastalarında da verimli bir şekilde kullanmaktayız. Gerekiyorsa, çok hassas olduğumuz korona hastalarında yerinde test almak için ambulanslarla ve sağlık ekipleriyle gitmekteyiz. Hiçbir aksamamız olmuyor. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız, Sağlık Müdürlüğümüz her türlü desteği, her türlü imkânı, her türlü donanımı bizlere sağlıyor. Biz bu şekilde hastalarımıza verimli hizmet etmiş olmaktan dolayı, eksiğimiz olmadan hizmet etmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

Emin Ferhat Sevilir