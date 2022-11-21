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Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan şamua sürüsü görüntülendi

Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan şamua sürüsü görüntülendi
Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan şamua sürüsü görüntülendi

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış yaşanırken karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua) sürüsü görüntülendi.

Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan şamua sürüsü görüntülendi - Tıkla İzle

Kış günlerine girilirken yüksek kesimleri kardan beyaza bürünen ve muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Murat Aydemir

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