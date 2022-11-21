Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan şamua sürüsü görüntülendi

Kış günlerine girilirken yüksek kesimleri kardan beyaza bürünen ve muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Murat Aydemir

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