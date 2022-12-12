Karlı Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

Yağan karla birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü, kış aylarında da yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Nemrut Kalderası'nın beyaz gelinliğini giymiş muhteşem kış manzarasını görmek isteyen vatandaşlar, kalderaya akın etti. Zincirsiz ve hazırlıksız bir şekilde zirveye çıkan vatandaşlardan bazıları manzarayı izlemeyi tercih ederken bazıları ise kaldera içine kadar inmeye çalıştı. Hazırlıksız bir şekilde yolu karla kaplı Nemrut Kalderası'nın içine kadar inen vatandaşlar doyumsuz manzarayı izledikten sonra dönüş yolunda kara saplandı. Farklı noktalarda birçok aracın ve vatandaşın mahsur kaldığı Nemrut yolunda vatandaşlar araçlarını kurtarmak için saatlerce uğraştı. Şebeke çekmemesi nedeniyle bazı araçların saatlerce mahsur kaldığı kalderada mahsur kalan araçlar, kalderaya gelen vatandaşların yardımıyla kaldıkları yerden kurtarıldı.

Hakan Okay – Mücahit Tarlan

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