İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karlı Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

Karlı Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı
Karlı Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krateri olan Nemrut Krateri’ni görmek için karlı zirveye çıkan vatandaşlar araçlarıyla saatlerce mahsur kaldı.

Yağan karla birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü, kış aylarında da yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Nemrut Kalderası'nın beyaz gelinliğini giymiş muhteşem kış manzarasını görmek isteyen vatandaşlar, kalderaya akın etti. Zincirsiz ve hazırlıksız bir şekilde zirveye çıkan vatandaşlardan bazıları manzarayı izlemeyi tercih ederken bazıları ise kaldera içine kadar inmeye çalıştı. Hazırlıksız bir şekilde yolu karla kaplı Nemrut Kalderası'nın içine kadar inen vatandaşlar doyumsuz manzarayı izledikten sonra dönüş yolunda kara saplandı. Farklı noktalarda birçok aracın ve vatandaşın mahsur kaldığı Nemrut yolunda vatandaşlar araçlarını kurtarmak için saatlerce uğraştı. Şebeke çekmemesi nedeniyle bazı araçların saatlerce mahsur kaldığı kalderada mahsur kalan araçlar, kalderaya gelen vatandaşların yardımıyla kaldıkları yerden kurtarıldı.

Hakan Okay – Mücahit Tarlan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.