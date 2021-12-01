Karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 11. 20 sıralarında Tercan'a bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okul servis şoförlüğü yapan Ali Y., 24 AAN 906 plakalı traktörle Gökpınar İlk ve Ortaokulu'ndan 3 öğrenciyi alarak evlerine götürürken Tepebaşı köyünde ikamet eden 1 öğrenciyi bıraktıktan sonra 2 öğrenci ile beraber Erzurum-Çat ayrımında yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Traktörün şarampole devrildiği kazada 12 yaşındaki Ali Kamil Düz, sürücü Ali Y. ile 7 yaşındaki öğrenci Muhammet Ali Algül yaralandı. Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Kamil Düz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 2 yaralının hastanede tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Alparslan Cihan

