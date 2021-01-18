Karlı yollarda vatandaşların zorlu yürüme mücadelesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yoğun kar yağışı şehri beyaza bürünürken, insanların günlük hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Kısıtlama kalktıktan sonra sabah ilk kez kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, şehir merkezinin birçok cadde ve sokağında biriken karlar ve buzlanma sebebi ile zorlu bir yürüme mücadelesi verdi. Dikkatli bir şekilde yürümeye çalışan, birbirlerine tutunarak düşmemek için çabalayan vatandaşlar yürümekte hayli zorlandı.

Vatandaşlar, Kuyumcular çarşısında bulunan fayans kaplı ara yollarda düşmekten zor kurtulurken, birbirlerini tutarak yolu geçebildi. 2 Eylül Caddesi kenarında oluşan buzlanmaya dikkat etmeyenler ya düştü ya da düşme tehlikesi yaşadı. Karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışma yapmasına rağmen buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çeken birçok vatandaş düşmekten kurtulamadı. Elleri ceplerinde veya telefonlarını kullanarak yürürken kayarak düşenler yaralanma tehlikesi atlattı. Kısıtlamadan sonra çarşıda oluşan kalabalık, karlı yollarda yürümeleri daha da zorlaştırdı.

Moshıur Rahman