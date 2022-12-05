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Karlıova'da öğrenci servisi kız kardeşlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Karlıova'da öğrenci servisi kız kardeşlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Karlıova'da öğrenci servisi kız kardeşlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir öğrenci servisi, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kız kardeşe çarptı. Kazada kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova'nın Dörtyol köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen A.P. idaresindeki öğrenci servisi, okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen kız kardeşler Helen ve Nisa Bali'ye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kız kardeşler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayhan Turhan

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