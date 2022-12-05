Karlıova'da öğrenci servisi kız kardeşlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova'nın Dörtyol köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen A.P. idaresindeki öğrenci servisi, okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen kız kardeşler Helen ve Nisa Bali'ye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kız kardeşler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayhan Turhan

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