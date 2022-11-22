Karnından 35 kilogramlık kitle çıktı

Karın şişliği şikayeti ile Tekirdağ Şehir Hastanesine başvuran hastanın, gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra karnında kitle olduğu tespit edilerek ameliyata alındı. Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. İhsan Gündüz ve Cerrahi Onkolojik Uzmanı Op. Dr. Yüksel Beyaz'ın yaptığı ameliyat, yaklaşık 2 saat sürdü. Ameliyatta, hastanın karnında oldukça büyük bir kitle olduğunu fark eden doktorlar da durum karşısında şaştı. 35 kilo ağırlığında olduğu değerlendirilen kitle, 2 saat süren operasyonla hastadan alınarak başarılı bir ameliyat gerçekleşmiş oldu.

Halil Dağ

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