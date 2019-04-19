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Karpuz pahalı olunca dilim dilim satılıyor

Karpuz pahalı olunca dilim dilim satılıyor
Karpuz pahalı olunca dilim dilim satılıyor

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz Bilecik’teki pazar tezgahlarında yerini alırken, fiyatın yüksek olması sebebiyle dilim dilim satılıyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgahlarda yerini alan İran ve sarı karpuz, fiyatlarının yüksel olması sebebiyle dilim dilim satılıyor. Vatandaşların bütçesine uygun olması için karpuzları dilimleyerek sattıklarını belirten karpuz satıcısı Ersin Güler, “Karpuzlarımız İran'dan geliyor, şuan sadece orada yetişiyor.

Adana'da yetişen karpuzdan üstün bir lezzeti var. Çok tatlı ve çok güzel bir karpuzdur. Kilosunu şuan 5 TL'ye satıyoruz. Bütün haliyle henüz satmıyoruz. Tezgahımızda da gördüğünüz gibi dilimler halinde satışını gerçekleştiriyoruz. Bütçeye uygun olsun ve vatandaşlarımız rahatlıkla alabilsin diye. Sarı karpuz, kırmızı karpuzların arasında çıktı. Biz de şaşırdık. Kış karpuzudur zaten o öyle bilinir. Biraz tesadüf oldu bize de” dedi.  

Cem Kaan Toka
 

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