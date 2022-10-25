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Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu

Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Veteran güreşçi, kondisyonunu geliştirmek için yaz sıcağında tarlada karpuz taşıyarak yaptığı idmanlarla dünya şampiyonu oldu. Veteran güreşçi, karpuz mevsimi olayınca idman için bu sefer inşaat alanlarını seçti. Halimoğlu, yeni şampiyonluklara beton kırarak çalışıyor.

Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu - Tıkla İzle

Dünya Veteranlar (emektar) Güreş Şampiyonası öncesinde kondisyonunu arttırmak için tarlada hasatı yapılan 15 kilogramlık karpuzları tıra yükleyerek antrenman yapan, tarladan kucağına aldığı dev karpuzları koşarak tıra kadar götürüp üzerindeki çiftçiye fırlatan Aydın Halimoğlu, emeğinin karşılığını aldı. Halimoğlu Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde 5-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonasında 130 kiloda mindere çıkarak rakiplerini yenip birincilik kürsüsüne çıktı. Halimoğlu kendine hedef koyduğu şampiyonluklar için şimdi de inşaat betonlarını kırarak hazırlanıyor.

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