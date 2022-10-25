Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu

Dünya Veteranlar (emektar) Güreş Şampiyonası öncesinde kondisyonunu arttırmak için tarlada hasatı yapılan 15 kilogramlık karpuzları tıra yükleyerek antrenman yapan, tarladan kucağına aldığı dev karpuzları koşarak tıra kadar götürüp üzerindeki çiftçiye fırlatan Aydın Halimoğlu, emeğinin karşılığını aldı. Halimoğlu Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde 5-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonasında 130 kiloda mindere çıkarak rakiplerini yenip birincilik kürsüsüne çıktı. Halimoğlu kendine hedef koyduğu şampiyonluklar için şimdi de inşaat betonlarını kırarak hazırlanıyor.

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