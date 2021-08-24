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Karpuzlu'da orman yangını

Karpuzlu'da orman yangını
Karpuzlu'da orman yangını

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Aydın'ın Karpuzlu ve Koçarlı ilçeleri ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale ediyor.

Murat Uçkaç
 

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