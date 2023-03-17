Kars Baraj Gölü'nün buzları çözülüyor

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte donmaya başlayan Kars Baraj Gölü, havaların sıcak ve yağmurlu geçmesiyle birlikte yüzeyindeki buzlar çözülüyor. Buzları çözülmeye başlayan baraj gölü havadan görüntülendi.

Kars Baraj Gölü'nün buzlarının eridiğini ifade eden fotoğrafçı Adem Alp, “Kars Barajı'nın kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte erimeye başladı. Büyük bir kısmı eridi. Bir kısmı da buzla kaplı, yaklaşık 1 hafta sonra tamamen buzları erir” dedi.

Öte yandan, özellikle kıyılardan erimeye başlayan baraj gölünün 10 gün sonra buzlarının tamamen çözülmesi bekleniyor.

Işık Çapanoğlu

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