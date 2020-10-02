Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öksüz, göreve başladı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, cuma namazını vatandaşlarla birlikte dışarıda Merkez Cami'de kıldı.

Vali Türker Öksüz, cuma namazının ardından Belediye Hizmet Binası'na geçti.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Valimiz Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığımızın 02.10.2020 tarihli olurları ile Kars Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. Valimiz Türker Öksüz 2 Ekim 2020 tarihi itibari ile görevine başlamıştır” denildi.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce belediyeye binası etrafında polislerce de güvenlik önlemleri alındı.

Işık Çapanoğlu