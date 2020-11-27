İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars buz kesti

Kars buz kesti
Kars buz kesti

Kars adeta buz kesti, hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü kentte, Kars Çayı kısmen dondu. Araçların camları buz tuttu.

Kars buz kesti - Tıkla İzle

Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü kentte, akarsular dondu, araçların camları buz tutarken, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

“Soğuğu iliklerime kadar hissediyorum”

Hava sıcaklığını gece eksi 12 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, “Sabah katlımızda arabayı çalıştırmak için baktığımda arabanın derecesi eksi 12'yi gösteriyordu. Kış başladığından beri bu kadar soğuk oldu, eksi 12'yi gösterdi. Kars Çayı'da donaya başlamış yavaş yavaş, yarıya kadar donmuş. Akan su bile donuyor. Soğuk hissediyorum iliklerime kadar” dedi.

Kars'ta hava sıcaklığının düşmesi beklenirken, kentte gece hava sıcaklığı eksi 12 derece oldu. Sabah erken saatlerde ise termometreler eksi 10'u gösterdi.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.