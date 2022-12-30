Kars buz kesti: Termometreler eksi 15'i gösterdi

Soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 15 dereceye düştüğü Kars'ta Kars Çayı buz tuttu, araçların camları buz tuttu. Kars'ta havalarının soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, “Çok soğuk, dere dondu, hava baya soğuk, hava sıcaklığı eksi 10-11 derece var” dedi.

“Boyacılıktan kazandığı parayla kuşları doyuruyor”

Öte yandan, soğuk havadan etkilenen ve yem bulmakta güçlük çeken kuşları boyacılık yapan bir kişi doyuruyor. Kazımpaşa Caddesi'nde boyacılık yaparak geçimini sağlayan Uğur Tatar, her sabah aldığı buğdayı kuşlara veriyor.

Kuşların karnını doyurduğunu ifade eden Uğur Tatar, “Kazandığımız paralarla ben bu hayvanlara acıyorum. Bende her zaman arpa alıyorum. Aç kalmasın diye her sabah yem dökerek kuşların karnını doyuruyorum” diye konuştu.

Işık Çapanoğlu

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