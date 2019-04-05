Kars Çayı taşmaya başladı



Her yıl normal koşullarda Nisan ayı ortasında ve Mayıs aylarında buzları çözüldükten sonra bahar yağmurlarıyla birlikte taşmaya başlayan Kars Çayı bu yıl erken hareketlenmeye başladı. Kar sularının hızla karıştığı çayın debisinin her geçen gün biraz daha yükselmesi dikkat çekti.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sel ve su baskınlarıyla ilgili yazılı açıklama yaparak vatandaşları uyardı. AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde karların erimeye başlamasıyla birlikte merkez ve bağlı ilçeler ile köylerde sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kaya düşmesi gibi oluşabilecek muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olunması, gerekli araç, gereç, tüm ekipman ve personelinin hazır bulundurulması ile belediyeler, mahalle ve köy muhtarlıklarınca özellikle dere yatağında evi bulunan vatandaşların olumsuz durumlarda ivedilikle bulundukları mekanları terk ve tahliye etmeleri konusunda sık aralıklarla uyarılması, gerekli tedbirlerin alınması ve afet durumlarının ivedilikle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve 24 saat hizmet veren Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin 0474 212 69 13 ve 0474 212 66 00 telefon numaralarına bildirilmesi gerekmektedir" denildi.

Kars'ta havaların ısınmasıyla bilikte özellikte yüksek kesimlerde eriyen kar hızla akarak Kars Çayı'na karışıyor. Kars Çayı'na karışan kar suları çayın debisini yükseltiyor. Nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte Kars Çayı'nın daha fazla taşması bekleniyor. Yetkililer ise meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) -