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Kars Çayı'nda toplu balık ölümü

Kars Çayı'nda toplu balık ölümü
Kars Çayı'nda toplu balık ölümü

Kars Çayı’nda yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.

Kars Çayı’nda toplu balık ölümü - Tıkla İzle

Dereiçi mevkiinde bulunan baraj gölünde ölen tatlı su kefali ve karabalıklar vatandaşları tedirgin ederken, sanayi atıkları başta olmak üzere peynir altı suyu ve şehir kanalizasyon şebekesinin Kars Çayı'na akmasının balık ölümlerine neden olduğu ileri sürüldü.

Kars Çayı'nda yaşanan balık ölümlerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Kars Çayı geçmişte suyundan çay demlenirdi. Şimdi yanından bile geçilemiyor.Gördüğünüz gibi balıklar bile suyun zehrine dayanamayıp, adeta katliam olurcasına yok oluyorlar. Burada görmüş olduğunuz sayıları yüzlerin üzerinde balık ölüsü var. Daha önce burada çeşitli balıklar yaşarken, şimdi bunlar tamamen yok olduklarını görüyoruz. Bu görüntü bizleri derinden üzüyor” dedi.

Kars Çayı'nın aktığı Dereiçi mevkiinde bulunan baraj önündeki ölü balıklaretrafa pis koku saçıyor. Baraj önünde yüzlerce ölü balık görenleri korkutuyor.

Işık Çapanoğlu
 

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