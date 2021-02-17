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Kars Çıldır yolunda tipi geçit vermiyor

Kars Çıldır yolunda tipi geçit vermiyor
Kars Çıldır yolunda tipi geçit vermiyor

Kars-Çıldır karayolunda etkili olan tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Tipi etkili olduğu bölgede karayolları ekipleri karayolunu açık tutmak için sürekli kar temizliği yapıyor.

Kars merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Kars-Çıldır-Ardahan-Gürcistan karayolunun 50'inci kilometresinde tipi etkili oluyor. Tipinin etkili olduğu bölgede Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bir taraftan karayolunun karını temizlerken, diğer taraftanda yolda kalan araçları çekerek kurtarıyor. Ekiplerin temizlediği karayolunu tipi ise kısa sürede yeniden kapatıyor. Ekipler kapanan yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kars-Çıldır-Ardahan-Gürcistan karayolunun kullanan sürücüler ise trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Tipinin etkili olduğu bölgede zincirsiz araç geçişlerine izin verilmiyor.

Işık Çapanoğlu
 

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