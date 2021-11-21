Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu

Hava sıcaklığının geceleri eksi 12'ye düştüğü Kars'ta araçların camları buz tutarken, soğuktan dereler de dondu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar önce araçlarının camlarının buzunu temizledi.

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Erkan Umurbek, “Gece hava çok soğuktu Kars'ta, sabah kalktığımda eksi 12 dereceyi gösteriyordu termometreler. Arabaların camları buz tuttu. Çok soğuk abi artık, artık şehrimize kış geldi” dedi.

Kentte hava sıcaklığı gündüz ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.

Işık Çapanoğlu

