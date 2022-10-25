İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kars eksi 8'i gördü, araçların camları buz tuttu

Kars eksi 8'i gördü, araçların camları buz tuttu
Kars eksi 8'i gördü, araçların camları buz tuttu

Kars’ta termometreler gece eksi 8’i gördü, kentte araçların camları buz tuttu.

Kars eksi 8’i gördü, araçların camları buz tuttu - Tıkla İzle

Kars'ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava da kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Sarıkamış'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine de erken başladı.

Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, araçlarını çalıştırarak ısınmasını bekledi. Vatandaşlar bir taraftan araçlarını ısıtırken, diğer taraftan da araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.