Kars eksi 8'i gördü, araçların camları buz tuttu

Kars'ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava da kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Sarıkamış'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine de erken başladı.

Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, araçlarını çalıştırarak ısınmasını bekledi. Vatandaşlar bir taraftan araçlarını ısıtırken, diğer taraftan da araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

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