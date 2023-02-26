Kars gece eksi 21'i gördü

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceğine dikkat çekildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın Iğdır ve Ağrı'da kuzeydoğulu Kars'ta güney batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji yüksek bölgelerde çığ tehlikesi olacağından vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Öte yandan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 60 santim olarak ölçüldü.

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