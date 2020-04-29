Kars Ulu Cami'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yakmış

Kars Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan ve 17'inci Yüzyılda Osmanlı Padişahı Sulan İbrahim döneminde yaptırılan Ulu Cami, Ermeni mezaliminin canlı izlerini günümüze taşıyor.

Cami, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Kars'ın Rus işgalinde kaldığı yıllarda şehrin ileri gelenlerinden 285 kişiyi, 'anlaşma yapacağız' vaadiyle kandırıp yakılarak tahrip edildi ve kullanılamaz hale getirildi. Diri diri yakılan insanların duvarlara sıçrayan kan ve yağlarının izi ise halen korunuyor. Yakılan insanların kan ve yağ izlerinin bulunduğu duvarın orijinal 2 taşı çerçeve içinde tutuluyor.

Ulu Cami Dernek Başkanı, Kars İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, Kars'ın mezalimin başkenti olduğunu söyledi.

Başkan Yasin Aşkın Yıldırım, “Kars gerçekten mezalimin başkenti olarak biliniyor. 1915 yıllarında Ulu Camii Kars'taki Ermeni katliamlarının yaşandığının en büyük örneğidir. Ulu Cami de Kars'ın önde gelenleri ‘toplantı yapılacak' denilerek, toplantıların yapılabileceği yerler müsaitliği bakımından camilerdi. Ulu cami de topladılar ve yaklaşık 285 ecdadımızı diri diri yakarak katlettiler. Kars Ulu Cami 285 insanımızın Ermeni taşnak çeteleri tarafından yakılarak şehit edildiği yerdir. İspatlıdır, biz ispatlamaya her zaman hazırız” dedi.

Kars Ulu Cami duvarlarında bulunan ve Ermeniler tarafından yakılan Türklerin ‘kan ve yağ' izleri çerçeveye alınarak muhafaza ediliyor.

Ulu Cami önünde bulunan kitabede ise Ermeni mezaliminin fotoğrafları yer alıyor.

Işık Çapanoğlu

