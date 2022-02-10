Kars yeniden beyaza büründü!

Kars'ta etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte etraf kısa sürede beyaza bürünürken, vatandaşlar ise sabah saatlerinde kar sürprizi ile karşılaştı.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar Kars'a kışın yeniden geldiğini belirttiler.

Havaların son günlerde güzel olduğuna dikkat çeken Mehmet Aydemir, “Hava yine soğudu, 4 gündür güzel hava vardı. Yine kar yağdı. Mart'ın sonuna kadar böyle devam eder, gece saat 11.00'de çok güzel hava vardı. Sabah kalktım kar yağmış. Her taraf bembeyaz oldu” dedi.

Öte yandan kar yağışının ardından Kars'ta siste etkili oluyor. Yüksek kesimlerde yoğun sis olurken, Kars'ta hava sıcaklığı kar yağışıyla birlikte sıfırın altında 10 dereceye düştü.