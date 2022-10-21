Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

Kars'ta etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. 2 bin 344 rakımda bulunan Kars-Göle Karayolu üzerindeki Boğatepe köyünün yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kars'a kışın geldiğini ifade eden eden vatandaşlar, “Bugün itibarıyla Kars'ta özellikle yüksek kesimlere kar yağdı. Şu anda kar yağışı da var. Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Kars'a kış geldi diyebiliriz” dedi. Kars'ta hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte 2 bin 344 rakımdaki Boğatepe Geçidi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu. Dağlarda kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı. Öte yandan, Kars genelinde Susuz, Digor, Arpaçay, Sarıkamış ve Selim'de kar yağışı etkili oldu. Soğuk hava ve kar yağışının devam edeceği öğrenildi.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç

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