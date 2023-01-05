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Karsak Deresi'nde şüpheli atık

Karsak Deresi'nde şüpheli atık
Karsak Deresi'nde şüpheli atık

Bursa Gemlik’ten körfeze karışan Karsak Deresi'nde kirlilik ve atıkların bir türlü sonu gelmiyor.

Karsak Deresi'nde şüpheli atık - Tıkla İzle

Orhangazi'den başlayarak Gemlik Körfezine akan derede, özellikle çevrede bulunan firmaların farklı dönemlerde attıkları atıklar gündeme gelirken, son günlerde zeytinde mahsul zamanının olmasından dolayı, derenin büyük bölümü zeytin atık sularının kokusuna esir olmuş duruma geldi. Atıkların derenin üst bölümünü nerede ise tamamen siyaha bürüdüğü görülürken, kotun düştüğü bölgede ise kimyasal ağırlıklı atıkların köpürmesi dikkatleri çekti. Devamlı sorun olarak gündeme gelen Karsak Deresi ile alakalı, Orhangazi bölgesinde arıtma istasyonları kurulsa da firmaların atıklarının önüne geçilmedikçe, sorunun çözülmesinin uzak ihtimal olacağı düşünülüyor.

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