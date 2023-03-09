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Karşı şeride geçen otomobil cipe çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Karşı şeride geçen otomobil cipe çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Karşı şeride geçen otomobil cipe çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Tokat'ta karşı şeride geçen otomobilin cipe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Turhal Karayolu Söngüt köyü yakınlarında meydana geldi. Selahattin Çağlar (28) idaresindeki 60 ADH 605 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşak girişinden karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, Tokat istikametine seyir halinde olan Murat Ç. (37) idaresindeki 60 KD 868 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle olay yeri adeta savaş alanına döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Selahattin Çağlar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılardan Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Mehmet Çağlar (30) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yunus Çiftci

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