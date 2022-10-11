Karşı şeride geçen otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaza, saat 14.20 sıralarında D-100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Celal Y. (28) idaresindeki 14 GC 804 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole uçtu. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla atmaktan kurtulan araçta bulunan sürücü ve yolcu Kenan Ö. (26) yaralandı.

Faruk Çidem

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