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Karşı şeride geçen tır 50 metrelik şarampole yuvarlandı

Karşı şeride geçen tır 50 metrelik şarampole yuvarlandı
Karşı şeride geçen tır 50 metrelik şarampole yuvarlandı

Bolu’da, D-100 karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen tırın sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, D-100 karayolu Yumrukaya köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Albulkadir Kayaş idaresindeki taş yüklü 41 U 6711 plakalı tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra bariyerlere çarparak 50 metrelik şarampole uçtu. Ters devrilen ve hurdaya dönen tırın sürücüsü Kayaş, kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen tırdan burnu bile kanamadan kurtulan sürücünün hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Şarampole devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Faruk Çidem

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