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Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aracın çarptığı şahıs ağır yaralandı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aracın çarptığı şahıs ağır yaralandı
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aracın çarptığı şahıs ağır yaralandı

Diyarbakır'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aracın çarptığı şahıs ağır yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızla ilerleyen 21 AE 271 plakalı Tofaş marka araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile talihsiz şahıs yola savrulurken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sedat Irmak
 

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