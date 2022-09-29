'Karşımda sigara içiyor' diyerek 1 hafta önce baba olan damadını öldürdü

Olay, 21 Eylül Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındayken aynı iş yerinde çalıştığı Volkan Çubukçu ile Meral K., yaklaşık 1 sene önce evlenmeye karar verdi. Ancak Meral K.'nin babası Turhan K., ise ikisinin birlikte arkadaşlık kurmasına ve evlenmesine karşı çıkarak, iddiaya göre sürekli ‘öldürürüm' tehditleri savurdu.

Babasının baskılarına rağmen Meral K., Volkan Çubukçu ile kendi ailesinden habersiz bir şekilde 6 Nisan 2022 tarihinde nikah kıydı.

İki ay sonra Meral Çubukçu, babası Turhan K.'ye haber yollayarak evlendiklerini söyledi. Ancak babası, ‘hepinizi öldürürüm, mezar yerinizi seçin, gömüleceğiniz yeri belirleyin' gibi ölüm tehditlerini içeren mesajları atmaya devam ettiği ileri sürüldü. Araya tanıdıkların girmesiyle iki aile barıştı ve 12 Haziran 2022'de iki ailenin de katıldığı bir düğün yapıldı.

Daha sonra bir torunu olan kayınpeder Turhan K., eşiyle birlikte kızının evine gitti. Turhan K., burada damadının karşılarında ‘sigara içen' ve ‘ayak ayak üstüne atmasına kızarak onu dünürüne şikayet etti.

Turhan K., 21 Eylül akşamında da kızına, dünürlerini öldüreceğine dair tehdit mesajları atmaya devam etti. Eşinin telefonuna gelen mesajları gören damat Volkan Çubukçu, kayınbiraderi ile konuşmak için kapı önüne çıktı. Evin önüne araçla gelen Turhan K. ise damadı Volkan Çubukçu'yu arkası dönük olduğu sırada kalbinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Çubukçu hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri Turhan K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Medeni Topaloğlu



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