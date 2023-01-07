Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otelin tavanı çöktü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitleri anma etkinlikleri düzenleniyordu. Etkinlik kapsamında bir otelin salonunda tiyatro gösterisi yapılırken asma tavan bir anda çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler çökme sonrası tavanın altında kalan yaralılara ulaşarak ilk müdahaleleri yapmaya başladı. Çalışmalar sürüyor.

Kars Valisi Türker Öksüz: “10 vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır”



Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış ilçesinde şehitleri anma töreninde otelin tavanın çökmesi sonucu 10 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Vali Öksüz, Twitter'da yaptığı açıklamasında, “Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sarıkamış ilçemizde belgeselin yapılacağı salonun asma tavanının çökmesi sonucu meydana gelen olayda 10 vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim.” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.