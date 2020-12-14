Kars'ın soğuğu baraj dondurdu

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Özellikle geceleri eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı baraj gölünün dondururken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, buzlar arasında görsel şölen sundu.

“Eksi 10-15 dereceyi gördük”

Soğuk havanın etkili olduğu kentte barajın donduğunu dikkat çeken vatandaşlar, “Kars'ta havalar iyice soğumaya başladı. Eksi 10-15 dereceyi görüyoruz artık, arkamdaki Kars Baraj Gölü'de bu soğuklardan nasibini alarak tamamen dondu. Donan baraj gölünde kalan ağaçlarda görsel şölen sunuyor” dedi.

“Hava buz kesti”

Kar ile birlikte havanın buz kestiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars yağmasıyla birlikte Kars'ta hava adeta buz kesti. Baraj gölü tamamen dondu. Baraj gölünün içerisinde kalan ağaçlarda buzla birlikte görsel şölen sunuyor” diye konuştu.

“Ağaçların yarısı suda yarısı buz üstünde kaldı”

Kars Baraj gölünün su tutmasıyla birlikte baraj gölü havzasında kalan ağaçlar, donan gölde güzel görüntüler ortaya çıkardı. Ağaçların yarısı suda yarısı buz üzerinde kalması fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti. Buzlar arasında kalan ağaçlar havadan görüntülendi.



Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç