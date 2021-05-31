Karşıyaka camiasının acı günü

Karşıyaka Spor Kulübünde 1989-1992 yılları arasında 4 dönem yöneticilik yapan, futbol şube sorumlusu ve divan yönetme kurulu üyeliğinde bulunan Ferruh Ergezen hayatını kaybetti. Ergezen'in vefatı üzerine Karşıyaka Spor Kulübü de bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

Yeşil-kırmızılı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ferruh Ergezen'i vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Ergezen'e Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.”

Ferruh Ergezen'in cenazesi, bugün saat 15.00'de Soğukkuyu Kabristan Camisi'nden kaldırılarak Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.



Salih Yılmazsoy

