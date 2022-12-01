Karşıyaka, galibiyet arıyor

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yer alan Karşıyaka, ligdeki son iki haftada galibiyet yüzü göremedi. 7. hafta müsabakasında sahasında Bornova AVR Atletik'e 3-1 mağlup olan yeşil-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta da İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk oldu ve yine aynı şekilde 3-1 kaybetti. Kaf-Kaf, iki maçlık yenilgi serisini sonlandırmak için İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon ligde 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 7. sırada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise aldığı 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 3. basamakta bulunuyor.

Hasan İnce



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