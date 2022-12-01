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Karşıyaka, galibiyet arıyor

Karşıyaka, galibiyet arıyor
Karşıyaka, galibiyet arıyor

Karşıyaka, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 9. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un konuğu olacak. Kaf-Kaf, İstanbul deplasmanında kazanarak iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yer alan Karşıyaka, ligdeki son iki haftada galibiyet yüzü göremedi. 7. hafta müsabakasında sahasında Bornova AVR Atletik'e 3-1 mağlup olan yeşil-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta da İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk oldu ve yine aynı şekilde 3-1 kaybetti. Kaf-Kaf, iki maçlık yenilgi serisini sonlandırmak için İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon ligde 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 7. sırada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise aldığı 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 3. basamakta bulunuyor.

Hasan İnce
 

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