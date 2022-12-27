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Karşıyaka, içeride ve dışarıda aynı

Karşıyaka, içeride ve dışarıda aynı
Karşıyaka, içeride ve dışarıda aynı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alırken, deplasmanda çıktığı 8 maçta da 4 kez kazanmayı başardı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, bu sezon 17 maç oynadı ve 29 puan elde etti. Kaf-Kaf, bu puanların 15'ini iç sahadaki 9 maçta; 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak toplarken, kalan 14 puanı ise dış sahada çıktığı 8 maçta; 4 galibiyet, 2 beraberlikle kazandı. Böylece yeşil-kırmızılılar, bu sezon iç ve dış sahada benzer bir performans tablosu ortaya koymuş oldu.

Hasan İnce

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