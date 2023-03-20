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Karşıyaka, tekrar play-off hattında

Karşıyaka, tekrar play-off hattında
Karşıyaka, tekrar play-off hattında

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında oynadığı Eskişehirspor maçından aldığı 1 puanla 6. sıraya yükselerek, tekrar play-off hattına girdi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son haftalarda aldığı barışız sonuçlardan sonra play-off hattının dışında kalmıştı. Yeşil-kırmızılılar, ligin 24. haftasında evinde oynadığı Eskişehirspor müsabakasıyla mutlak galibiyeti hedeflerken, karşılaşmada işler istenildiği gibi gitmedi ve İzmir temsilcisi geriye düştüğü maçta 1 puanı kurtardı. Play-off hattındaki birebir rakibi olan Nevşehir Belediye'nin de 52 Orduspor FK'ya 4-0 kaybetmesinden sonra İzmir ekibi, averajla 6. sıraya yükseldi.

Erman Güraçar'dan sonra takımın başına geçen Selahaddin Dinçel, 10 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlardan sonra Karşıyaka, bir süre play-off hattının dışında kalmıştı.

 

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