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Karşıyaka'da Kerem Pala geri döndü

Karşıyaka'da Kerem Pala geri döndü
Karşıyaka'da Kerem Pala geri döndü

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da, Kerem Pala sakatlığını atlatıp Yeni Mersin İdman Yurdu maçlıyla geri döndü. Ekim ayında oynanan Eskişehirspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmak zorun kalan Pala, yaklaşık 2 ay sonra sahalara geri döndü.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, ligin 7. haftasında Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Bu müsabakada oyuna 62. dakikada dahil olan Kerem Pala, 82. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Maçtan sonra yapılan kontrollerde oyuncunun çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edilmişti. Tedavisine hızlı bir şekilde başlanan başarılı oyuncu yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldı. Kaf-Kaf'ın kanat oyuncusu, 15 gün önce takımla birlikte çalışmalara başladı ve hafta sonu oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu maçıyla sahalara döndü. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda oynanan Bergama Belediyespor karşılaşmasında 1 gol kaydetme başarısı gösterdi.
 

Hasan İnce
 

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