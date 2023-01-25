Karşıyaka'da Kerem Pala kadro dışı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da sular durulmuyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kaf-Kaf, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'in raporu doğrultusunda ilk olarak Okan Baydemir ve İhsan Furkan Deniz ile yollarını ayırdı. Daha sonra yeşil-kırmızılı ekip, Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan ve son olarak da dün Batuhan Akyüz'ü kadrosuna kattığını duyurmuştu. İzmir temsilcisinde flaş bir gelişme daha yaşandı ve sezon başında bonservisi alınarak 3 yıllığına transfer edilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Pala'nın kadro dışı kaldığı öğrenildi. Dinçel, ara transfer döneminde yönetimden özelikle kenar bölgelere transfer istemiş ve 3 oyuncu takviyesi yapılmıştı. Durum böyle olunca Kerem de gözden düştü ve yollar ayrılma noktasına geldi.

Hasan İnce

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.