Karşıyaka'nın final maçı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, yarın Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 14.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Karşıyaka, hafta içinde Erman Güraçar ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Teknik direktörsüz kalan Kaf-Kaf, ertesi gün Selahaddin Dinçel'in takımın başına getirildiğini duyurmuştu. Takımla birlikte kısa bir süre geçiren Dinçel, oyuncularına galibiyet için gerekli uyarıları yaptı. Yeşil-kırmızılılar, Yeni Mersin İdman Yurdu'na kaybettiği taktirde şampiyonluk hedefini zora sokmuş olurken arkadan gelen takımlarda Karşıyaka'nın önüne geçmiş olacak. İzmir temsilcisinin, üst lig hedefini devam ettirebilmesi için mutlak bir galibiyete ihtiyacı var. Öte yandan 47 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Aydınspor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor ve Fethiyespor ile şampiyonluk yaşamıştı.

Hasan İnce

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