Karşıyaka'nın kanatları uçuyor

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı ve kadrosuna 4 oyuncu takviyesi yaptı. Bu transferlerden Ali Say ve Yılmaz Ceylan, Nevşehir karşısında kanatlarda oynayarak forma şansı buldu. Kenar oyuncusu olan bu ikili; karşılaşmada sürekli sorumluluk alması, takımı ileriye taşıması ve adam eksiltmesi taraftarları mutlu ederken teknik heyetten de tam not aldı. Karşıyaka, ikinci devreye fırtına gibi başlayarak lider Yeni Mersin İdman Yurdu'nun da puan kaybetmesiyle aradaki farkı 8'e indirdi. Yeşil-kırmızılılar, çıkışını devam ettirmek için hafta içinde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan Kaf-Kaf, hafta sonunda Derincespor'a konuk olacak.

Hasan İnce

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