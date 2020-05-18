Kars'ta 3 jandarma yaralandı, 3 terörist ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği de vurgulandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

