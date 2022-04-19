Kars'ta 65 yaşındaki kadından 6 kilo kitle çıkarıldı

Kars'ta yaşayan Sebiye Topkaya (65) oğlu Tamer Topkaya'nın ısrarı üzerine şiddetli karın ağrısı, idrar kaçırma ve kabızlık şikayetiyle gittiği Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyata alınan Topkaya'nın karnından 30 santimetre genişliğinde 6 kilo ağırlığında kitle çıkartıldı. Ameliyatın ardından Topkaya eski sağlığına kavuştu.

Topkaya, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Müjde Canday tarafından ameliyat edildi ve 2,5 saat süren ameliyatta Topkaya'nın karnından 6 kilo ağırlığında 30 santimetre genişliğinde kitle çıkartıldı. Patoloji sonucunda kitlenin iyi huylu olduğu belirlendi. Son kontrol için hastaneye gelen Topkaya sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sebiye Topkaya'nın ilk muayenesinde karnında kitle olduğunu ve ameliyat kararı aldıklarını söyleyen Dr. Canday, “Çünkü bu kitle zaman içerisinde hem böbreklerine hem de idrarı böbreklerden dışarıya çıkartmaya yarayan borulara tahribat oluşturmaya başlamıştı. Bunların daha fazla ilerlemesini önlemek üzere bir operasyon gerçekleştirdik. 2,5 saat süren operasyon sonucu 30 santimetre, 6 kiloluk kitleyi çıkarttık ve kitlenin iyi huylu olduğunu tespit ettik. Bu tarz vakalarda siz ne kadar ameliyatı ötelerseniz öteleyin bu myomu oluşturan hücreler bir takım orjin değişikliklerine gidebilir. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz, hastaların bize vaktinde gelmelerini istiyoruz. Her kanının senede en az bir kez bile olsa jinekolojik muayeneye gitmesini ve genital sistem organlarını bir muayene ettirmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kontrolüne gelen ve ameliyat sonrası kendisini çok iyi hisseden Sebiye Topkaya ise doktorlara ve ameliyatta görev yapan ekibe teşekkür etti.

Işık Çapanoğlu

