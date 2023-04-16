Kars'ta 700 milyonluk tesisin temelini Bakan Kirişçi attı

Uzun yıllardan beri sorun haline gelen ve özellikle yaz aylarında etrafa pis koku yayan Kars Çayı temeli atılan tesisle tertemiz akacak.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kaleiçi Mahallesi Bedesten Meydanı'nda düzenlenen Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi İkmali temel atma töreninde katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, “AK Parti aslında bir kendinden öncesi, bir de kendi dönemi diye adeta hizmetleriyle Cumhuriyet tarihimizde bu dönemi ayrıştırdı. Yılların ihmali, bunlar sadece doğuyu ihmal etmediler. Türkiye'yi ihmal ettiler. Çünkü bunların öyle gözle görülür maalesef öyle hizmetleri olmadı. Ama bundan doğu illerimiz daha fazla olumsuz yönde etkilendi. Huzur ve sükun ortamının tesis edilmesiyle birlikte AK Parti'nin 21 yılık istikrar döneminde hizmet odaklı siyaseti sayesinde hamdolsun pek çok alanda hizmetlerimiz bütün illere sunuldu” dedi.

Kirişçi, “Bugün hayırlı bir iş için bir araya geldik. Burada 778 milyon liralık bir yatırımdan söz ediyoruz. Bunun bir istisnayı bir yatırım olduğunu, dolayısıyla bu gerçekten Kars'a bizim verdiğimiz ehemmiyetin, öneminde bir açık göstergesidir. Evet buradan Kars Çayı akar ve suyun az olduğu dönemlerde kokudan, sivri sinekten geçilmedi. Ama siz bunu hak etmiyordunuz. Biran önce bu çayın ıslah edilmesi ve buranın önce toplanması ve daha sonrada bunların arıtılması esastı. Şimdi proje bu manada 2 aşamadan oluşuyor. 2 ayrı proje aslında, önce bu atıkların toplanması, ondan sonra da bunların arıtılması, buradaki arıtma ileri düzeyli biyolojik arıtmadır. Ve bu çerçevede biz suyu merkeze alan anlayışla b zamana kadar faaliyetlerimizi yürüttük. Suyun 1 gramına bile zayi olmasına tahammülümüz olmadığı için burada arıtılan suyu buradaki barajımıza, o barajı kullanarak arazileri sularken kirli su yerine temiz suyu kullanarak burada bitkisel üretimi yapıyor olacağız. Bu hem bitki sağlığı adına, hem çevre sağlığı adına, hem de daha önemlisi eşrefi mahlukat olan ve bunlarında güzel örneklerinin yaşadığı Karsımızdaki vatandaşlarımıza hizmet sunma adına biz bu çayı 2 yıllık süre zarfında arıtmış olacağız. Arıtılan suyu barajımıza aktarmış olacağız. Barajımızdan da ovaya bu suyu aktarmış olacağız. 50 bin metreküp kapasitesi olan bir arıtma sistemi ve gerçekten ileri teknoloji, Karsımızın hak ettiği eme gecikmişte olsa hayata geçirildiğinde herkesin Allah razı olsun diyeceği bir projedir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi İkmali Projesi'nin temeli atıldı.

Temel atma törenine Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Temel atma törenin ardından Bakan Vahit Kirişçi karayoluyla Ardahan'a hareket etti.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç

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