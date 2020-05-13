Kars'ta çocuklar parklara akın etti

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile 0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başlandı. Havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar, paklarda bisiklet sürdü, koştu ve aileleriyle çeşitli oyunlar oynadı.

Kent genelinde parklar, bisiklet parkuru ve sokaklara çıkan çocuklar 4 saatlik izin sürelerini bisiklet sürerek ve top oynayarak geçiriyor. Kars Sosyal Vefa Destek Grubu ise dışarıya çıkan ve maskesi bulunmayan çocuklara ücretsiz maske dağıttı. Çocuklarla dolan parklarda renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Serkan Erkoç