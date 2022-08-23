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Kars'ta devrilen traktör altında can pazarı

Kars'ta devrilen traktör altında can pazarı
Kars'ta devrilen traktör altında can pazarı

Kars’ta devrilen traktör altonda can pazarı yaşandı. Traktör altında kalan sürücü iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Kars’ta devrilen traktör altında can pazarı - Tıkla İzle

Kaza Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü kavşağında meydana geldi. Tarladaki otlarını traktöre yükleyen ismi öğrenilemeyen sürücü, Selim-Oluklu köyü kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü devirdi.
Feci kazada sürücü traktör altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ekibi ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, traktör altında sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Uzun süre traktör altında kalan sürücü bölgeden geçen iş makinesi yardımıyla sıkıştığı traktör altından çıkarıldı. Kars Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sürücü ambulansa taşındı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza ile ilgili olarak jandarma tahkikat başlattı.

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