Kars'ta elektrik direğini çalan iki kişi suçüstü yakalandı

Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı'nca, Arpaçay Taşlı Tepe mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde şüpheli 2 kişi, Aras EDAŞ Firmasına ait 10 metre uzunluğundaki elektrik direğini kesip çalarken suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen elektrik direği ile elektrik direğini taşımak için kullanılan traktörü muhafaza altına alırken, olayla ilgili şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişin sağlanması için bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.