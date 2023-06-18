Kars'ta gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Boğazköyün baraj gölüyle birleştiği bölgede çekilen görüntüler, Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bulutların yoğunluğu ile birleşen gün batımı gökyüzünü kızıla bürürken, bulutların kızılının Kars Baraj Gölü'ne yansıması görenleri büyüledi.

Muhteşem bir manzaranın olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Muhteşem bir manzara var. Arkamda yeşil, yeşile doyum olmuyor. Çiçekler açmış rengarenk, Hemen yanı başımda baraj gölünün suları, muhteşem güzel bir ortam var, görüntü var” dedi.

Öte yandan Kars Baraj Gölü üzerinde gün batımıyla birlikte yoğunlaşan bulutların şekilden şekle girmesi, bulutların kızıllığının suya yansıması Kars'ın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Işık Çapanoğlu

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