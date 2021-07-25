Kars'ta günbatımı görenleri hayran bıraktı

Kars'ın Selim ilçesinde Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt Barajı'nda kaydedilen görüntüler Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Allahuekber Dağları'nda bulutların arkasına geçen güneşin ortaya çıkardığı kızılın Bayburt baraj gölüne yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bayburt baraj gölü kıyısına gün batımını izlemek için geldiğini belirten vatandaşlar, “Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt baraj gölündeyim. Gün batımı burada harika suya yansıması, görselliği çok güzel, arada bir gün batımı izlemek için Kars'tan buraya geliyorum” dedi.

Allahuekber Dağları'nda bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla bürünmesi görenleri hayran bırakıyor. Gün batımı ve ortaya çıkan kızıl görüntünün bulutlarla suya yansıması kameralara yansıdı.

Işık Çapanoğlu

